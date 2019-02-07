المفوضية الأوروبية وبريطانيا سيجريان محادثات جديدة حول بريكست

ذكر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن فريقي المفاوضين من الجانبين سيجريان محادثات جديدة في محاولة لإخراج اتفاق بريكست من الطريق المسدود.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان المشترك الذي نشر بعد لقاء يونكر وماي في بروكسل اليوم “رغم الصعوبات اتفق المسؤولان على أن يجري فريقاهما محادثات لمعرفة ما إذا كان من الممكن إيجاد حل ينال تأييد أغلبية أعضاء البرلمان البريطاني ويحترم الشروط التي حددتها الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي”.

وأوضحت مصادر أن المسؤولين سيلتقون مجددا نهاية الشهر الجاري.