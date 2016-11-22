المقاومة اللبنانية تدمر تجمعاً لإرهابيي “داعش” في جرود رأس بعلبك

دمرت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم مقرا لإرهابيي “داعش” عند مرتفع الزويتينة في جرود رأس بعلبك في البقاع الشمالي.

وذكرت قناة المنار اللبنانية أن المقاومة رصدت تحركات مشبوهة للإرهابيين وتجمعا لهم فى مرتفع الزويتينة واستهدفتهم بالمدفعية الثقيلة والصواريخ الموجهة ما ادى إلى تدمير الموقع ومقتل واصابة من فيه من إرهابيين.

وكانت المقاومة اللبنانية دمرت الاسبوع الماضي تجمعا لإرهابيى “جبهة النصرة” عند ضهر الهوة في جرود عرسال شمال شرق لبنان موقعة عددا من القتلى والمصابين بين الإرهابيين.