المقاومة اللبنانية تقضي على 5 إرهابيين في جرود عرسال

تمكنت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم من استهداف تجمعا لإرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” في جرود عرسال ما أدى إلى مقتل خمسة منهم وإصابة آخرين.

وبحسب قناة المنار التي ذكرت “إن المقاومة استهدفت بالمدفعية الثقيلة والصواريخ الموجهة تجمعا لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي وأوقعت خمسة قتلى وعدة إصابات في صفوف الإرهابيين”.

وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية دمرت مطلع الشهر الحالي تجمعا لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي في موقع الكسارات بجرود عرسال ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين.