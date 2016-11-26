المقداد: الأوضاع لن تستقيم ما دامت تركيا تحتل أراضي سورية

جدد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مطالبة النظام التركي بسحب قواته من الأراضي السورية فورا مشددا على أن هذا النظام هو المسؤول عن كل التوتر الذي يحدث في المنطقة.

وقال المقداد في تصريح لقناة الميادين اليوم إن الأوضاع لن تستقيم في المنطقة ما دامت تركيا تحتل أراضي سورية.

وأشار المقداد إلى أن النظام التركي هو المسؤول عن تخريب العلاقات السورية التركية وما تم إنجازه قبل بدء الحرب على سورية.. حيث بات هذا النظام جزءا لا يتجزأ من حشد الإرهابيين وتسليحهم ودعمهم وتقديم كل ما يلزم من أجل تدمير سورية وقتل السوريين .

وردا على سؤال حول اتهامات النظام التركي لسورية قال المقداد إذا كان على الأتراك أن يحتجوا يجب أن يحتجوا على أنفسهم من جهة ومن جهة أخرى فإن ما حدث هو داخل الأراضي العربية السورية.