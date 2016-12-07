المقداد: سورية تستنكر موقف الصليب الأحمر إزاء استهداف الطبيبين الروسيتين

استنكرت الجمهورية العربية السورية الموقف غير المقبول الذي اتخذته قيادة الصليب الأحمر الدولي في جنيف ازاء الجريمة المروعة التي ارتكبها الإرهابيون في مدينة حلب وذهب ضحيتها طبيبتان روسيتان وتدمير المشفى

الميداني الروسي الذي قدمته الحكومة الروسية لمساعدة جرحى مدينة حلب من الاطفال والنساء والعجزة.

وجاء ذلك في اتصال أجراه نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مع ماريان غاسر مديرة مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الجمهورية العربية السورية.

وقال المقداد: أن الحكومة السورية تدين تدمير المشافي وقتل الاطباء الذين يقومون بمهامهم الانسانية بكل مسؤولية وحيادية.

وأضاف نائب وزير الخارجية والمغتربين.. أن البيان الصادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا يعكس روح ونص اتفاقيات جنيف والقانون الانساني الدولي وأن مثل هذه البيانات التي أعلنها الصليب الأحمر الدولي تبتعد عن

الحيادية والنزاهة التي يجب ان تتحلى بها هذه المنظمة وأنه لا يمكن قبولها أو تبريرها لأنها مضللة وتغطي على جرائم الإرهابيين واعتداءاتهم المتعمدة على المؤسسات الصحية.

وأكد المقداد أن استهداف المشفى الميداني الروسي في مدينة حلب من قبل الإرهابيين ومشغليهم هو عمل اجرامي متعمد ومخطط له ومدان اخلاقيا وانسانيا وتتحمل مسؤوليته الدول الراعية للإرهاب وادواتها في المنطقة

ويعكس حالة الذعر التي تعيشها هذه الدول نتيجة الانهيارات المتسارعة لمرتزقتها في شرق حلب واماكن أخرى من سورية على يد الجيش العربي السوري والقوات الرديفة له.

وشدد نائب الوزير على أن سورية ماضية في الاضطلاع بمسؤولياتها بتأمين كل مستلزمات العيش الكريم لمواطنيها المدنيين في شرق حلب وتوفير الحاجات الأساسية لهم من مأوى وغذاء وكساء بعد أن اتخذتهم العصابات الإرهابية رهائن لما يزيد على خمسة أعوام.