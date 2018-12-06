المقداد: سورية عضو مؤسس في الأمم المتحدة ولدينا الرغبة في التعاون معها

أقامت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم حفل وداع للمنسق المقيم للأمم المتحدة في سورية علي الزعتري بمناسبة انتهاء مهامه لدى الجمهورية العربية السورية وذلك في فندق فورسيزنز بدمشق.

وفي كلمة له أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن سورية عضو مؤسس في الأمم المتحدة ولديها الرغبة في التعاون معها بما يخدم مصلحة الشعب السوري ويسهم في انهاء الحرب الإرهابية الظالمة التي تشن على سورية معتبرا أنه عندما لا يتم تسييس عمل المنظمة فإنها تصل للنتائج المتوخاة.

ولفت المقداد إلى أن فترة خدمة الزعتري في سورية تميزت بتعاون إيجابي لحل كل الإشكالات التي واجهت مساعي التخفيف من معاناة الشعب السوري جراء الأزمة.

بدوره أكد الزعتري أن علاقة سورية مع الأمم المتحدة في تحسن والعمل مستمر لبناء تلك العلاقات وفق الأسس الصحيحة للتعامل بين دول ذات سيادة واستقلال ومنظمة هدفها الأساسي التعاون في الجهد الإنساني معربا عن شكره للمسؤولين السوريين الذين عملوا وتعاونوا معه خلال فترة خدمته.

وخلال الحفل قام الدكتور المقداد بتقليد الزعتري درع وزارة الخارجية بمناسبة انتهاء مهامه.