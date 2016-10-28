المقداد وريابكوف يبحثان تنسيق الجهودي لمكافحة الإرهاب الكيميائي

بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم تنسيق الجهود بهدف التصدي لأخطار الارهاب الكيميائي والتعاون بين سورية ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: إن “الجانبين ناقشا قضية عمل الالية المشتركة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية ومنظمة الامم المتحدة للتحقيق في حوادث استخدام الاسلحة الكيميائية بما في ذلك على ضوء التقارير الاخيرة للألية المذكورة”.

من جهته أوضح المقداد ان “التنظيمات الارهابية وبدعم من مشغليها في الدول الغربية وبعض الانظمة في المنطقة الذين قدموا الاسلحة الكيميائية والمواد السامة لها هي التي استخدمت تلك الاسلحة في سورية وفى حملتها الدعائية ضد الجمهورية العربية السورية” مؤكدا ان سورية لم ولن تستخدم اي اسلحة كيميائية.

ونوه المقداد بالدور الذى قامت به روسيا الاتحادية من خلال مواجهتها للحملات التضليلية التي شنتها الدول الغربية وعملاؤها في المنطقة ضد سورية بهدف تشويه صورتها امام الرأي العام العالمي.

حضر اللقاء احمد عرنوس مستشار وزير الخارجية والمغتربين ومن الجانب الروسي سيرغي فيرشينين مدير ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وميخائيل اوليانوف مدير ادارة مسائل عدم الانتشار والرقابة على التسلح في الخارجية الروسية.