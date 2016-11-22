المكسيك.. مقتل 20 شخصاً بموجة عنف جديدة غرب البلاد

أعلنت السلطات المكسيكية أمس مقتل 20 شخصا بموجة عنف جديدة في ولاية غيريرو غرب البلاد.

ونقلت وكالة/تاس/ الروسية عن وزارة الامن العام قولها انه تم العثور على جثث تسعة رجال وسط الولاية تعرضوا قبل موتهم للتعذيب موضحة أن الحادث قد يكون على صلة بمواجهة عصابتي لوس روخوس ولوس أرديليوس الاجرامية.

كما أفادت الوزارة بمقتل 11 شخصا فى مدينة أكابولكو على ساحل المحيط الهاديء مشيرة الى أن من بينهم عنصرين من قوات مشاة البحرية المكسيكية تعرضا لهجوم من قبل مسلحين خلال استراحتهم هناك.

وتعتبر مدينة أكابولكو مركزا للمواجهة العنيفة بين العصابات الاجرامية التي تسعى للسيطرة على أسواق بيع المخدرات.