الملايين يتوجهون لمراكز الاقتراع لاختيار حكام ولايات البلاد في فنزويلا

توجه ملايين الفنزويليين إلى مراكز الاقتراع اليوم لاختيار حكام ولايات البلاد الثلاث والعشرين لمدة أربع سنوات مقبلة.

وبلغ عدد مركز الاقتراع 13500 مركز بينما يحق لنحو 18 مليون ناخب مسجل التصويت في الانتخابات التي تجري بمشاركة المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اعتبر أن التصويت سيكون عمليا اعترافا بالجمعية التأسيسية التي تم انتخابها قبل فترة دون مشاركة المعارضة.

وأوضح مادورو أن حكام الولايات سيتعين عليهم أداء اليمين الدستورية والخضوع للجمعية التأسيسية التي ترفض المعارضة حتى الآن الاعتراف بها.

يذكر أن فنزويلا تتعرض لمحاولات التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية عبر معارضتها اليمينية في محاولة مستميتة من واشنطن لإحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على الرئيس الشرعي مادورو باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى.