الملتقى الوطني الثالث لفنون الأطفال يبدأ فعالياته في اللاذقية

انطلقت اليوم فعاليات الملتقى الوطني الثالث لفنون الاطفال الذي يقيمه فرع اللاذقية لمنظمة طلائع البعث بعنوان “نرسم البسمة ونتحدى الارهاب في وطن الياسمين”، وذلك في دار الاسد للثقافة بمدينة اللاذقية.

ويتضمن الملتقى الذي يستمر ثلاثة ايام معارض فنية وتشكيلية لاطفال مدرسة جورج ميخائيل حموى للانشطة الطلائعية بمشاركة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ورواد الطلائع، اضافة الى اقامة ورشات عمل فى الرسم ومحاضرات توعوية وتثقيفية للمشرفين على الاطفال.

وأشار أمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربى الاشتراكى الدكتور محمد شريتح فى كلمة له خلال الافتتاح الى الدور الايجابي والاساسي لمنظمة طلائع البعث في جميع المجالات وخاصة فى رعايتها لجيل الاطفال باعتبارهم ادوات المستقبل، لافتا الى اهمية مثل هذه الملتقيات في التنشئة الايجابية الوطنية الصادقة للاطفال ورفع مستوى المشرفين عليهم.

وتخلل الافتتاح عرض فيلم وثائقي لفضح جرائم الارهاب بحق الطفولة والآثار النفسية على الاطفال.

ويتابع الملتقى اليوم فعالياته بمحاضرتين حول علاقة الفن بالتعليم والتعلم ودور فنون الاطفال فى عملية التربية المتكاملة ووسائل التعبير

الفنى وخصائص فنون الاطفال لتحقيق التواصل الاجتماعى والتكيف النفسي.