الملف السوري أهم ما تضمنه الاتصال الهاتفي بين لافروف و تيلرسون

بحث خلال اتصال هاتفي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون التنسيق بين البلدين لضمان أداء مناطق تخفيف التوتر في سورية ودفع عملية تسوية الأزمة فيها.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم إلى أن لافروف وتيلرسون تبادلا الآراء حول الوضع في سورية بما في ذلك آفاق التنسيق بين روسيا والولايات المتحدة لضمان أداء مناطق تخفيف التوتر ودفع عملية تسوية الأزمة في سورية بطرق سياسية, لافتة إلى أن لافروف ركز على ضرورة محاربة التنظيمات الإرهابية في سورية بكل حزم مع التمسك الصارم بمبدأ سلامة الأراضي السورية.

وكانت المباحثات الهاتفية التي بادر إليها الجانب الأمريكي تطرقت إلى ملفات دولية أخرى من بينها الوضع في شبه الجزيرة الكورية حيث شدد لافروف على عدم قبول تصعيد التوتر في المنطقة الناجم عن الاستعدادات العسكرية الأمريكية هناك داعيا إلى حل الخلافات بطرق دبلوماسية حصراً.

وقالت الخارجية الروسية: إن لافروف لفت بخصوص الأزمة في شرق أوكرانيا إلى أن مشروع القانون الأوكراني حول إعادة منطقة دونباس ينافي اتفاقات مينسك بشكل سافر ويقوض التسوية السلمية للنزاع في المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن الوزيرين تبادلا الآراء حول لقاء أجراه مساعد الرئيس الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشأن الأوكراني في العاصمة الصربية بلغراد وأكدا أهمية مواصلة الاتصالات بهذه الصيغة بهدف بلورة رؤى واقعية لكيفية تطبيق بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مينسك بشأن التسوية شرق أوكرانيا.

وبشأن العلاقات الروسية الأمريكية جدد لافروف إصرار موسكو على إعادة الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة والتي تمت مصادرتها من قبل السلطات الأمريكية بطريقة غير شرعية مشيرا إلى أن موسكو تحتفظ بحق التوجه إلى القضاء واتخاذ إجراءات جوابية.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن لافروف وتيلرسون أعربا عن دعمهما لمواصلة الحوار حول مسائل شائكة في العلاقات الثنائية والذي يخوضه نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ونظيره الأمريكي توماس شينون.