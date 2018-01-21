الملكي يفجر غضبه ويسحق ديبورتيفو لاكورونيا

سحق ريال مدريد ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة 7-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الليجا.

أحرز لريال مدريد كل من ناتشو فرنانديز في الدقيقتين 32 و88، وجاريث بيل في الدقيقتين 42 و58، ولوكا مودريتش في الدقيقة 68، وكريستيانو رونالدو في الدقيقتين 78 و84، فيما سجل أدريان لوبيز هدف الديبور الوحيد في الدقيقة 23.

وارتفع رصيد الفريق الملكي بهذا الفوز الكبير للنقطة 35، ليصعد للمركز الرابع وله مباراة مؤجلة أمام ليجانيس، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو لاكورونيا عند النقطة 16 في المركز الـ 18.