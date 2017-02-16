المليارديرة مكاموهن وزيرة في فريق ترامب

أصبحت المليارديرة الأمريكية ليندا مكماهون، التي جمعت وزوجها ثروة من خلال إنشاء نادي مصارعة في الولايات المتحدة، الوزيرة المكلفة بالشركات الصغيرة والمتوسطة في فريق دونالد ترامب.

وأكد مجلس الشيوخ الأمريكي تعيينها على رأس إدارة المؤسسات الصغيرة بـ81 صوتا مقابل 19 في إحدى عمليات التصويت الأكثر توافقا للفريق الحكومي للرئيس الجمهوري.

وكانت مكماهون (68 عاما) بين 1997 و2009 المديرة العامة للمصارعة الأمريكية (دبليو دبليو أي) التي أسستها مع زوجها فينس ماكماهون، وتقدر مجلة “فوربس” ثروته بـ1.28 مليار دولار.

وبعد استقالتها من إدارة “دبليو دبليو أي”، صرفت مكماهون عشرات ملايين الدولارات في ترشيحات فاشلة للانضمام إلى مجلس الشيوخ.

وأصبحت “دبليو دبليو أي” مجموعة عالمية مطروحة في البورصة مع مصارعة استعراضية تبث في كافة أنحاء العالم.

والعلاقات بين ترامب والزوجين، قديمة. ففي 2007، أثناء مصارعة تلفزيونية استعراضية بين متباريين، أرغم ترامب صاحبه فينس مكماهون على الجلوس على كرسي في وسط الحلبة وحلق شعره.