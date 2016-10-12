المنتخب البرازيلي يواصل انتصاراته في تصفيات المونديال

حقق المنتخب البرازيلي لكرة القدم، فجر الأربعاء 12 تشرين الأول، فوزا ثمينا على مضيفه الفنزويلي، في الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

وتقدمت البرازيل بهدف مبكر حمل توقيع غابرييل خيسوس في الدقيقة الثامنة، مستغلاً خطأ فادحًا لحارس مرمى فنزويلا. وضاعف نجم تشيلسي الإنجليزي ويليان دا سيلفا، النتيجة لمنتخب السيليساو بهدف أحرزه في الدقيقة (53)، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف (2-0).

ورفعت البرازيل رصيدها بعد هذا الفوز إلى 21 نقطة واضحت في صدارة الترتيب العام لتصفيات أمريكا الجنوبية، بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني منتخب الأوروغواي، الذي تعادل خارج قواعده أمام كولومبيا (2-2).

وفي مباراة أخرى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، تعادت بوليفيا مع ضيفتها الإكوادور 2-2، وبعد هذا التعادل، أصبح رصيد الإكوادور17 نقطة في المركز الثالث، ورصيد بوليفيا 8 نقاط في المركز التاسع وقبل الأخير.