المنتخب الوطني لكرة السلة يفوز على كازاخستان في بطولة آسيا للشابات

فاز منتخب سورية بكرة السلة للشابات على منتخب كازاخستان بنتيجة 56-40 نقطة في افتتاح مشواره في البطولة الآسيوية المقامة في مدينة بنغالور الهندية.

وسيلتقي منتخبنا مع منتخب هونغ كونغ في مباراته الثانية غداً فيما يلتقي مع منتخب سوموا بعد غد وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية في البطولة علماً أن المجموعة الأولى في البطولة تضم منتخبات الهند وسنغافورة وغوام وإيران حيث تلعب الفرق في كل مجموعة بينها من مرحلة واحدة.

وتضم بعثة منتخبنا التي يرأسها عضو اتحاد اللعبة أيمن سليمان عبدالله كمونة مدرباً وإليزابيت سيمون وكارلا مغامز مساعدتين للمدرب وجيسي دكرمنجي إدارية ونيرمين سامو معالجة وقاسم الحموي حكماً واللاعبات نورا بشارة وستيفاني أطرش وشام أوطه باشي وروعة الحاج علي ودلع حمود وسيدرا اللو وجيسيكا داميان ونيللي ترزي وآنا أصلانيان ويارا سليمان ويانا عفيف وجلنار مبارك.