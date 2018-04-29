المنتخب الوطني للسباحة يحرز 3 ميداليات في بطولة الجائزة الكبرى في التشيك

أحرز منتخب سورية للسباحة ميدالية فضية وبرونزيتين في بطولة الجائزة الكبرى “أوسترافا” المقامة في جمهورية التشيك.

ونال أيمن كلزية فضية 100 متر فراشة وبرونزية 200 متر فراشة بينما أحرز عمر عباس برونزية 100 متر حرة.

قال رئيس اتحاد السباحة فراس معلا: “إن الأرقام التي حققها لاعبونا في البطولة جيدة ولا سيما أن هذه البطولة تأتي في اطار التحضير للمشاركات الخارجية المهمة التي تنتظر منتخبنا المتمثلة بدورة الألعاب الأولمبية للشباب التي ستقام في الأرجنتين خلال تشرين الثاني القادم وبطولة العالم في كانون الأول القادم المقررة في الصين.

وكان كلزية أحرز ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية في بطولة ماليزيا الدولية التي أقيمت الشهر الماضي.