النمسا.. الحكم مؤبد على لاجئ ارتكاب جرائم إرهابية في سورية

أصدرت محكمة نمساوية حكما بالسجن المؤبد على لاجئ ارتكب جرائم إرهابية بحق جنود جرحى من الجيش العربي السوري بين عامي 2013 و2014.

هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي ذكرت أن الإرهابي أدين بتهمة إطلاق النار على جنود سوريين مصابين أو غير مسلحين في مدينة حمص.

الإرهابي المدان كان قد اعتقل العام الماضي بعد أن تباهى أمام عدد من اللاجئين الذين وصل معهم إلى النمسا بأنه كان يقاتل في صفوف ما يسمى “الجيش الحر” الإرهابي في سورية وأقر بأنه أقدم على جريمة قتل جنود مصابين من الجيش العربي السوري.

هذا وكانت وزارة الداخلية النمساوية أعلنت في تشرين الثاني الماضي أن 40 بالمئة من الإرهابيين البالغ عددهم 287 شخصا الذين تم رصدهم في النمسا خلال السنوات القليلة الماضية وصلوا كمهاجرين يبحثون عن اللجوء.