المنّصة السورية: مناشدات يطلقها أهالي ضاحية عدرا العمالية لانقاذهم من الخطر

“قذائف هاون، رصاص قناص، ورحلة محفوفة بالمخاطر من دمشق إلى ضاحية عدرا العمالية”، رُعب ينتاب الركلاب عند عبورهم الطريق الذي يتخذه السرفيس سواء كان عابراً برزة أوطريق حرستا، بهذه الكلمات وصف صف الأهالي لـ “المنّصة السورية” طريقهم من دمشق الى ضاحية عدرا العمالية.

ففي الوقت الذي لا تزال فيه المجموعات الارهابية قابعة في حرستا والقابون ما يُبقي منطقة كراجات العباسيين عرضة لخطر القنص وقذائف الهاون الغادرة يطالب الأهالي من سكان ضاحية عدرا العمالية بنقل موقف السرافيس الخاص بهم إلى منطقة استراد العدوي ليقيهم هذا الاجراء التعرض لرصاص القنص وقذائف الهاون التي تترصد كل من يرتدى اللباس العسكري والنساء والأطفال، كما يطالبون بتغيير مسار الحافلات باتجاه طريق حاميش معربا الذي يعتبر أكثر أماناً كونه تحت سيطرة الجيش العربي السوري.

ويروي الاهالي لنا أنه يوم الجمعة الماضي في تمام الرابعة وخمسين دقيقة مساءً تم استهداف تجمع السرافيس بأكثر من عشر طلقات قناص ما أسفر عن إصابة مواطن ما يجعل تلك المنطقة غير آمنة وغير صالحة لمثل ذلك التجمع مناشدين المعنيين الاستجابة لمطلبهم بنقل التجمع وتغيير الخط بأسرع وقت ممكن.

البعث ميديا – المنّصة السورية