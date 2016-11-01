المهندسون الزراعيون في طرطوس يطالبون بإقرار صندوق الراتب التقاعدي

طالب اعضاء فرع نقابة المهندسين الزراعيين بطرطوس بالإسراع في اقرار صندوق الراتب التقاعدي أسوة بالنقابات المهنية الاخرى، والعمل على منح فرع طرطوس الاستقلال المالي ومنح المهندسين الزراعيين الاعانات الصحية.

وبينت نقيبة المهندسين الزراعيين في سورية المهندسة راما عزيز خلال افتتاح اعمال مؤتمر المهندسين الزراعيين الانتخابي اهمية المشاريع المطروح العمل عليها، ولا سيما مشاريع البيضة والبساتين وارض الرامة في سهل عكار ومشروع البيوت المحمية في بيت عليان والخريبة وزراعة بعض الأنواع من الأشجار.

واستعرض نقيب المهندسين الزراعيين في طرطوس المهندس علي صقر نشاط الفرع خلال السنوات الماضية والأعمال المنجزة، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية في النقابة التي تعود بالربح لصندوق النقابة وللمهندسين.