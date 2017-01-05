المهندس خميس في لقاء بروجردي: العلاقات السورية الإيرانية أصبحت مثالا

استقبل المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي والوفد المرافق له.

واستعرض الجانبان التطورات الجارية في المنطقة على الصعيدين السياسي والعسكري مؤكدين أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتصل إلى مؤشرات متقدمة في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية ودور القطاع الخاص في هذه المجالات وبما ينعكس إيجابا على الشعبين في البلدين الصديقين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات الإيرانية السورية أصبحت مثالا يحتذى للعلاقات الدولية المتميزة معربا عن تقدير الحكومة السورية للدور البناء الذي تقوم به إيران في تعزيز صمود الشعب السوري خلال سنوات الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي الجائر.

وأشار المهندس خميس إلى أهمية تعزيز التعاون بين سورية و إيران في المجالات الاقتصادية والثقافية والخدمية و التنموية والاستثمار وبمايتماشى مع الرغبة المشتركة في تطوير وتعزيز مختلف العلاقات لتصل إلى مستوى العلاقات السياسية العميقة والمتجذرة بين البلدين.

من جانبه أعرب بروجردي عن ثقته بأن سورية ستحقق النصر على الإرهاب وأن إيران مستمرة بدعم صمود الشعب السوري قائلا..” في حرب الإرادات استطاع الجيش والشعب في سورية تحقيق الانتصارات والمنطقة تمر بمرحلة حساسة تحتاج منا إلى الدقة في العمل والتنسيق”.

وأكد بروجردي “موقف إيران الداعم لوحدة الأراضي السورية وأن الكلمة الأخيرة في المعركة ضد الإرهاب ستكون للأرض والميدان”.

حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدلله والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد العموري ونائب رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب عمار الأسد.