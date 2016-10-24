المهندس خميس لوزير الصناعة اللبناني: استراتيجية جديدة للاستثمار

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن وبحث معه العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها والارتقاء بها في المجالات الاقتصادية ولا سيما الصناعية والتجارية.

وأشار المهندس خميس إلى مراحل الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية والتدمير الممنهج الذي استهدف القطاعات الاقتصادية وخاصة المدن الصناعية وتدمير المعامل وسرقة خطوط الإنتاج موضحا أن الحكومة السورية تعمل وفق استراتيجية جديدة لإعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية الزراعية والتجارية والصناعية والاستثمار في جميع المجالات.

من جانبه أكد الوزير الحاج حسن وحدة المصير بين سورية ولبنان في مقاومة المشروعات التي تعد للمنطقة خدمة لـ “إسرائيل” وأهدافها في سبيل تفتيت البلاد العربية وتقسيمها وإذكاء نار الفتنة بين شعوبها مبينا أهمية العمل على تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية وخاصة الصناعية بين البلدين.

حضر الاجتماع وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو وأمين عام رئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد العموري والأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري الخوري وأعضاء الوفد المرافق للوزير اللبناني.