المهندس خميس من مجلس مدينة حلب.. وضع استراتيجية وخطة عمل لإعادة اعمار المدينة

أكد المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماعه مع أعضاء المكتب التنفيذى لمجلسى محافظة ومدينة حلب ومديرى المؤسسات والدوائر الخدمية والإنشائية بالمحافظة ضرورة وضع استراتيجية وخطة عمل لإعادة اعمار حلب وتقييم الواقع الخدمى فيها ووضع الحلول المناسبة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وإزالة ما تم تدميره فى البنى التحتية وتذليل الصعوبات التى تعترض سير الحركة الانتاجية للارتقاء بالواقع الاقتصادى على المستويات الصناعية والتجارية والزراعية وتشكيل لجان وفرق عمل لإعادة تأهيل مدينة حلب القديمة.

ودعا رئيس مجلس الوزراء الى تحمل المسؤولية وتفعيل دور المؤسسات الخدمية لرفع وتائر العمل فى المفاصل الادارية وتقييم القائمين على العمل وكوادر الموظفين وفق معايير محددة والاستمرار بالتطوير الذاتى للإدارات ومواصلةالتدريب ووضع الشخص المناسب بالمكان المناسب.

وركز المهندس خميس على ضرورة العمل الجماعى المتكامل والتواصل مع المواطنين من خلال اللقاءات اليومية بهدف الاطلاع على مشاكلهم الخدمية ومعالجتها بالسرعة القصوى خاصة ما يتعلق بالمياه والكهرباء والصحة.

بدوره أوضح وزير الداخلية اللواء محمد الشعار ضرورة توفير المناخ الطبيعى لعودة الاهالى للمدينة داعيا الى تطبيق القانون بالاعتماد على

الضابطة العدلية ووحدات الشرطة وقوى الامن الداخلى وبذل الجهود لإعادة حلب لألقها صناعيا وتجاريا واجتماعيا وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

وقدم عدد من الحضور مداخلاتهم التى ركزت على تأمين الاليات اللازمة والدعم المطلوب لإعادة تأهيل الاحياء المتضررة بفعل الارهاب وترحيل الانقاض وإجراء أعمال الترميم للمنشات الحكومية.

حضر اللقاء وزراء الادارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والسياحة والصحة ومحافظ حلب وأمين فرع حلب لحزب البعث العربى

الاشتراكى.