المهندس خميس يؤكد دور البرلمانيين في إظهار حقيقة الحرب التي تعرضت لها سورية

استقبل رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم الوفد البرلماني الأردني الذي يزور سورية ويضم عدداً من رؤساء اللجان في البرلمان الأردني ويترأسه النائب عبد الكريم الدغمي.

وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون بين سورية والأردن وخاصة في المجال البرلماني لما فيه الفائدة المشتركة للشعبين الشقيقين إضافة إلى تطورات الحرب على الإرهاب.

وأوضح المهندس خميس أن الانتصار الذي حققته سورية على الإرهاب يمثل صمام أمان للأمة العربية، مبينا أهمية الدور الذي يلعبه البرلمانيون في إظهار حقيقة الحرب التي تعرضت لها سورية بهدف تغيير مواقفها الداعمة للقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية خدمة لـ “إسرائيل” وأطماعها في المنطقة.

من جانبهم عبر أعضاء الوفد عن اعتزازهم بالانتصارات التي حققتها سورية على الإرهاب وعودة الحياة الطبيعية إلى معظم المناطق معربين عن ثقتهم بعودة كل الأراضي السورية إلى كنف الدولة بفضل التفاف الشعب السوري حول قيادته وجيشه، مؤكدين أن انتصار سورية انتصار للعروبة والقضايا المصيرية للأمة العربية.

حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر ورؤساء عدد من اللجان في مجلس الشعب السوري.