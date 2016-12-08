المهندس خميس يبحث مع شيفتشوك تطوير العلاقات في المجال الصحي

بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مساء أمس مع نائب وزير الصحة البيلاروسي فاليري شيفتشوك والوفد المرافق له تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تطويرها في المجال الصحي والدوائي وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقدير الحكومة السورية لوقوف جمهورية بيلاروس إلى جانب الشعب السوري خلال الحرب الإرهابية ومساهمتها في تعزيز صموده، مؤكدا رغبة الحكومة السورية بالارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والصحية وتوسيع مساهمة بيلاروس في الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من خلال مجلس الأعمال السوري البيلاروسي.

من جانبه أعرب شيفتشوك عن استعداد بلاده للمساهمة بتعزيز العلاقات في المجال الصحي مع سورية من خلال إقامة مصانع للدواء النوعي وتسجيل الدواء لدى الجانبين وتأهيل العاملين في القطاع الصحي ومعالجة الجرحى.