المهندس خميس يستقبل الفنانين المشاركين والمكرمين في مهرجان الإسكندرية

استقبل رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس الفنانين السوريين المشاركين والمكرمين في مهرجان الإسكندرية السينمائي الذي اختتم أعماله مؤخرا .

وقدم المهندس خميس التهنئة للفنانين بانجازاتهم المشرفة مبينا ان هذا ليس غريبا على الدراما السورية التي حققت قفزات نوعية عبر السنوات الماضية وتبوأت مركز الصدارة في القنوات العربية مشيرا الى أهمية ان تعمل الدراما على نقل حقيقة الاحداث التي تجري في سورية وتشخيصها لافتا الى دور الاعمال الفنية بمختلف أشكالها في زيادة الوعي والتعريف بالحرب الثقافية والفكرية التي نواجهها معتبرا ان “كل مواطن معني بالدفاع عن سورية ويقاوم من موقعه” .

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الرسالة السامية والنبيلة للفن في نقل تطلعات المواطنين في المجالات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية والثقافية والتركيز على القضايا المصيرية والهموم المعيشية موضحا أن اهم تحدي هو “اعادة بناء الفكر الوطني الصحيح” .

وتناول اللقاء أهمية الارتقاء بواقع الإنتاج الفني ومواجهة المعوقات التي تواجهه لتقديم اعمال فنية متميزة تغني الفكر وتنمي الحس الوطني لدى الاجيال اضافة الى بحث واقع مؤسسة الانتاج التلفزيوني و صالات السينما وزيادة الدعم الحكومي في هذا المجال .

وفي ختام اللقاء كرم رئيس مجلس الوزراء الفنانين دريد لحام ونجدت أنزور وسلاف فواخرجي ورنا شميس وميسون أبو اسعد للجوائز التي حققوها في مهرجان الاسكندرية.