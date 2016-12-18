المهندس خميس يصدر قراراً بإحداث مكتب لشؤون الهلال الأحمر العربي السوري

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قراراً بإحداث مكتب لشؤون الهلال الأحمر العربي السوري في رئاسة مجلس الوزراء يرتبط برئيس مجلس الوزراء.

ويتولى المكتب دراسة ومتابعة المواضيع التي تتعلق بأعمال منظمة الهلال الأحمر العربي السوري مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات العامة الأخرى بما يضمن تسهيل أعمال المنظمة.

وأصدر المهندس خميس قرارا يقضي بتكليف محمد رضوان عقاد العامل لدى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بوظيفة مدير مكتب شؤون الهلال الأحمر العربي السوري.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتكليف المهندس ناصيف الأسعد بوظيفة مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية.

والمهندس ناصيف الأسعد كان مديرا لصناعة حمص بين العامين 1990 و2005 ثم مديرا للتدريب المهني بين العامين 2005 و2007 ومستشارا لوزير الصناعة بين العامين 2007 و2014 ورئيسا لمجلس إدارة المؤسسة العامة للسكر من العام 20014 حتى تاريخ تكليفه الحالي.

وأصدر المهندس خميس قراراً آخر يقضي بإسناد وظيفة مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق وريفها إلى المهندس محمد شياح.