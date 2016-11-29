المهندس خميس يقدم التعازي بوفاة القائد كاسترو

قدم رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم التعازي بوفاة القائد فيديل كاسترو في مقر إقامة سفير جمهورية كوبا بدمشق.

وسجل رئيس مجلس الوزراء كلمة في سجل التعازي قال فيها.. “باسم الحكومة في الجمهورية العربية السورية نتقدم من جمهورية كوبا الصديقة حكومة وقيادة وشعبا بأحر التعازي القلبية بفقدان القائد العظيم فيديل كاسترو متمنين للشعب الكوبي الصديق تجاوز هذا المصاب بمزيد من القوة والنصر بما أسس له هذا القائد الكبير في سبيل استقلال وحرية وسيادة كوبا الصديقة”.

وأعرب المهندس خميس في كلمته عن الأمل “أن تكون العلاقة بين البلدين الصديقين سورية وكوبا كما أسس لها القائدان حافظ الأسد وفيديل كاسترو” متمنيا المزيد من التطور والازدهار للشعب الكوبي.

شارك في تقديم التعازي وزراء الداخلية والصحة والاقتصاد والتجارة الخارجية.