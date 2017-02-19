المهندس خميس يلتقي أعضاء محلس الشعب عن محافظة السويداء

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم أعضاء مجلس الشعب عن محافظة السويداء بهدف الوقوف على الواقعين الخدمي والتنموي في المحافظة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.

ولفت رئيس مجلس الوزراء الى أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين الحكومة وأعضاء مجلس الشعب وتقديم المقترحات والحلول للمشاكل والصعوبات التي يعانيها المواطنون في المحافظات موضحا أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين في ظل مفرزات الحرب اليومية والعقوبات والحصار الجائر على الشعب السوري.

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى عدد من المطالبات قدمها أعضاء مجلس الشعب تركزت حول تشجيع الاستثمار في المدينة الصناعية بأم الزيتون وإعادة إقلاع المعامل المتوقفة وتقديم محفزات وتسهيلات للمغتربين السوريين الراغبين بالاستثمار في المحافظة والتنسيق بين وزارتي الموارد المائية والكهرباء من اجل تأمين ضخ مياه الشرب وصيانة الغطاسات المعطلة في المحافظة وتزويد مديرية المصالح العقارية بمولدة كهربائية لضمان استمرار العمل والرقابة على الأسعار في الأسواق.

وشملت المطالبات ضرورة إيجاد معمل لمعالجة النفايات الصلبة وتوسيع شبكات الصرف الصحي وإنشاء محطة معالجة في هذا الخصوص وزيادة مخصصات المشافي من الأدوية وإمكانية تحويل منطقة ضهر الجبل الى منطقة تنظيمية عقارية والسماح بالترخيص على الشيوع والرقابة على التعليم الخاص ومراجعة دمج فرع شركة البناء والتعمير في المحافظة مع المحافظات الجنوبية.

وأكد اعضاء مجلس الشعب عن محافظة السويداء ضرورة متابعة عمل الوحدات الإدارية ومجالس المدن لتقوم بواجبها في خدمة المواطنين وإعداد الخطط والمشاريع ضمن الوحدة الإدارية وزيادة الاهتمام بالمخترعين وإحداث قسم لإحدى كليات جامعة دمشق في مبنى مقدم مجانا من أبناء المحافظة إضافة إلى استثمار مقدرات المحافظة الطبيعية وخاصة الصوف الصخري والحجر البازلتي.

وثمن رئيس مجلس الوزراء غنى الطروحات المقدمة من الأعضاء والتي تنم عن بعد وطني وتتعلق بالمصلحة العامة موضحا أن الحكومة مستعدة لتقديم جميع التسهيلات بما فيها الأراضي وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم القروض للمستثمرين الجديين.

واستعرض المهندس خميس إجراءات الحكومة في مجال تعزيز صمود المواطنين وتأمين المشتقات النفطية وتحسين الواقع الكهربائي مبينا أن معظم الطروحات محط اهتمام الحكومة وسيتم العمل على معالجتها تباعا.

حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدلله والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد العموري.