المهندس خميس يلتقي بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع المدير التنفيذي الجديد لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي والوفد المرافق له آفاق التعاون بين الجانبين وسبل تطويرها بما يخدم تنفيذ خطة البرنامج في سورية.

وأكد المهندس خميس انفتاح الحكومة السورية على التعاون مع مختلف المنظمات التي تقوم بدور إنساني في سورية معربا عن استعداد الحكومة لتقديم كل أشكال الدعم لنجاح عمل برنامج الأغذية العالمي في توصيل الدعم لأبناء الشعب السوري.

واستعرض المهندس خميس خطة الحكومة في تمكين الأسرة السورية وتقديم الدعم لها من خلال نشر الزراعات الأسرية والحديقة المنزلية ومشاريع المرأة الريفية ودعم المشاريع متناهية الصغر والورشات الحرفية الصغيرة مؤكدا أهمية الضغط على الحكومات الغربية لإنهاء الحصار المفروض على الشعب السوري.

وأضاف المهندس خميس أن سورية لديها خبرة كبيرة في التعامل مع الأزمات الإنسانية التي تسببها الحروب جراء ما حصل في دول الجوار لافتا إلى أهمية شراء المواد من الداخل السوري للمساهمة بتخفيف الحصار عن الشعب السوري.

من جانبه أوضح بيسلي أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون مع الحكومة السورية لتلبية احتياجات الشعب السوري منوها بالتنسيق والتعاون الجيد والمستمر بين فرق عمل البرنامج والحكومة السورية.

وأضاف بيسلي “نعمل ليكون البرنامج عادلا ويلبي احتياجات اكبر قدر ممكن من الشعب السوري لذلك نتطلع إلى توسيع قاعدة التعاون بين الجانبين”.

حضر اللقاء الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد العموري.