المهندس خميس يلتقي ممثلي المهندسين… مسؤوليات كبيرة أمامكم ويجب تغيير آلية العمل

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس رئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين ومجلس إدارة خزانة التقاعد.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن نقابة المهندسين تشكل ذراعا مهما في عملية التنمية ما يحملها مسؤوليات كبيرة خلال الفترة القادمة.

ولفت المهندس خميس إلى أن النقابات أحدثت لتكون داعمة لخطة الدولة في التنمية الشاملة “لكن مع الزمن تراجع دورها في هذا الجانب.”.

مؤكدا ضرورة المواءمة بين الإمكانيات المادية المتوافرة واستمرار التنمية في القطاع الهندسي.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء “يجب أن تعمل النقابة على تغيير آلية عملها وتطويرها نحو الأفضل لأن المرحلة القادمة تتطلب كفاءات وخبرات بشرية وآليات تنفيذية متطورة تتماشى مع حجم العمل المطلوب منها ويجب أن تمتلك الرؤى والخطط والإستراتيجيات ومنهجية العمل المتطورة” لافتا إلى ضرورة وضع مشروع للتطوير على الصعيد المهني والاستثمارات التي تعود بالفائدة على أعضاء النقابة وتطوير التشريعات للارتقاء بمستوى الأداء.

من جانبه أعرب المهندس غياث قطيني نقيب المهندسين عن تقديره لخطة الحكومة في تعيين المهندسين ما انعكس إيجابا عليهم ورفع معنوياتهم. مشيرا إلى أن النقابة جاهزة للدور المنوط بها في مرحلة إعادة الإعمار.

وتركزت الطروحات خلال الاجتماع حول عدد من القضايا المتعلقة بعمل النقابة والمهندسين حيث اقترح الأعضاء إلغاء شهادات الاختصاصات الضيقة أو النوعية والنظر بتعيين المهندسين الذين يقل معدل تخرجهم عن 60 بالمئة وتخصيص قطعة أرض للنقابة في البلديات لإنشاء شعب هندسية تابعة لهم في المحافظات.

وفي معرض رده على الطروحات وجه المهندس خميس بدراسة موضوع الاختصاصات الهندسية. موضحا أنه تم البدء بإلغاء بعض الاختصاصات التي لا تحتاجها سوق العمل.

وفيما يخص المخالفات لفت المهندس خميس إلى ضرورة تنظيم ورشة عمل خاصة ووضع توصيات تتعلق بدور النقابة في معالجة واقع المخالفات.

وحول موضوع الشعب الهندسية طلب رئيس مجلس الوزراء إعداد مذكرة بالمحافظات التي تتطلع النقابة لإنشاء شعب هندسية فيها لتخصيصهم بأرض من أجل ذلك.

من جانبه بين نقيب المهندسين ضرورة الاهتمام بالتسويق الإعلامي واستراتيجيات النقابة بالعمل للمرحلة المقبلة. مشيرا إلى أن أهم إنجاز للنقابة هو إحداث مكاتب خدمات الطاقة المعنية ببرنامج حفظ الطاقة وستشهد النقابة قريبا تخريج أول دفعة مهندسين يمتلكون الخبرات النوعية بهذا البرنامج.

حضر الاجتماع وزير النقل المهندس علي حمود ومعاونة الأمين العام في رئاسة مجلس الوزراء المهندسة لينا رسلان