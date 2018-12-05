المهندس خميس يلتقي وفداً سلوفاكيا

استقبل رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم وفدا سلوفاكيا برئاسة يان تشارنوغورسكي مؤسس الحزب الديمقراطي المسيحي في سلوفاكيا رئيس الوزراء السلوفاكي الأسبق.

وأوضح المهندس خميس للوفد أهمية شرح حقيقة الحرب الإرهابية على الشعب السوري للرأي العام الأوروبي الذي تعرض لضخ إعلامي غربي ممنهج يقوم على التضليل وتزوير وتشويه الحقائق مبينا أهمية التعاون بين الأحزاب التقدمية وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بما ينعكس إيجابا على مصالح شعوبها.

ولفت المهندس خميس إلى أن سورية في طريقها لتحقيق النصر على الإرهاب وعودة الأمان إلى جميع المناطق مبينا ان الحرب الارهابية فشلت في النيل من سيادة سورية واستقلال قرارها الوطني بفضل التفاف الشعب السوري حول جيشه وقيادته.

من جانبه أكد تشارنوغورسكي أن الوفد لمس عودة الحياة الطبيعية إلى المدن السورية بعد نفض غبار الإرهاب عنها مبديا إعجابه بصمود الشعب السوري والتضحيات التي قدمها للمحافظة على حرية واستقلال بلاده.

حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر.