المهندس خميس يلتقي وفد الفنانين العرب الذي يزور سورية

بين المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أهمية الأعمال الفنية في تجسيد الحالة الحضارية للدول من خلال الرسالة السامية التي تنقلها هذه الأعمال وتعبر عن تطلعات الشعوب وتاريخها الحضاري وعراقتها.

ولفت المهندس خميس خلال لقائه اليوم وفد الفنانين العرب الذي يزور سورية إلى الدور المهم الذي يمارسه الفنان في المجتمع عبر مختلف الأنواع الفنية وخاصة الدراما والمسرح والسينما كونها تعبر عن واقع حياة المواطنين وتنقل معاناتهم وبالتالي تشكل الأعمال الفنية مدخلا يسلط الضوء على مختلف المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعانيها المواطن.

وأضاف المهندس خميس.. معركتنا اليوم ليست بالسلاح ضد الإرهاب فقط إنما معركة إعلامية وثقافية وهنا يأتي دور الفنانين والإعلاميين بالتصدي للإرهاب وهذا الدور لا يقل عن أي دور آخر لأن الحرب الإرهابية تستهدف كل الثقافات والحضارات مبينا ان كل المحاولات لتشويه صورة الشعب السوري فشلت لان هذا الشعب مؤمن ببلده وتحمل منعكسات وتحديات الحرب الإرهابية وقدم الكثير من التضحيات للحفاظ على وحدة وسيادة بلده.

وأعرب المهندس خميس عن تقديره لهذه الزيارة مبينا أن سورية كانت وستبقى أما لكل العرب ونحن كسوريين نعتز بمحبة الأشقاء العرب ونؤمن بالروابط الأخوية والتاريخ والمصير المشترك بين جميع الشعوب العربية.

وأوضح المهندس خميس أن سورية ستعود أفضل من السابق ونحن نتصدى للحرب ومفرزاتها ونؤءمن كل متطلبات الشعب السوري من خلال فريق العمل الحكومي الذي يعمل بشكل استثنائي للتصدي للحرب ومنعكساتها في ظل الظروف الحالية.

من جانبهم عبر أعضاء وفد الفنانين العرب المكون من المخرج مسعد فوده رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب ونقيب السينمائيين في مصر والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والمصرية والمخرج المسرحي صباح المندلاوي نقيب الفنانين العراقيين والمخرج صبحي سيف الدين نقيب السينمائيين اللبنانيين والفنانة المصرية الكبيرة الهام شاهين عن تضامنهم مع سورية في ظل الحرب الإرهابية الظالمة التي تتعرض لها معربين عن تقديرهم للجيش العربي السوري لوقوفه في الصف الأول دفاعا عن الأمة العربية في وجه الإرهاب التكفيري ومنوهين بالانتصارات التي تتحقق على كامل الجغرافيا السورية.

وأعربوا عن تقديرهم للام السورية التي قدمت فلذة كبدها دفاعا عن سورية وعزتها مؤءكدين انه سيتم انجاز أعمال فنية تتحدث عن عظمة وصبر هذه الأم وتشير إلى ضرورة التصدي للفكر المتطرف وتعمل على توعية الشعوب العربية بخطورة هذا الفكر على الأجيال والفكر والثقافة العربية الأصيلة.