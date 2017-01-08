المهندس خميس يلتقي وفد عراقي لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية والعراق تحملنا مسؤولية اكبر لمحاربة الإرهاب وتطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين بمشاركة الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية والمنظمات والاتحادات بهدف تعزيز صمود مواطني البلدين في مواجهة الحرب الإرهابية التي تشن عليهما.

ولفت رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه اليوم وفد رجال الأعمال العراقيين برئاسة جعفر الحمداني رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية إلى أن الحكومة مستعدة لتقديم التسهيلات وتطوير التشريعات واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سورية والعراق وتذليل العقبات أمام رفع مستوى التبادل التجاري المشترك الذي يعود بالفائدة على الطرفين.

وبين المهندس خميس أهمية وضع آلية للتواصل بشكل مستمر بين سورية والعراق وتقييم الخطوات التصديرية وتنظيم المعارض وحشد الطاقات والإمكانيات لرفع مستوى العلاقات بين الطرفين في مختلف المجالات.

من جانبهم أشار أعضاء الوفد التجاري العراقي إلى أن الحرب التي تخوضها سورية ضد الإرهاب أثرت على العراق في الجانب الاقتصادي إضافة إلى انخفاض أسعار النفط ما انعكس سلبا على المشاريع الاستثمارية مطالبين الشركات السورية بالمشاركة في الجوانب الاقتصادية العراقية وتفعيل التعاون بين رجال الأعمال في البلدين.

وأكدوا أهمية إعادة تفعيل مجلس الأعمال العراقي السوري المشترك إضافة إلى تأمين البنية التحتية اللازمة للاستيراد والتصدير من طرق ومنافذ حدودية وحل المشاكل المتعلقة بتأمين وصول السيارات إلى المعابر إضافة إلى تفعيل السياحة الدينية بين البلدين.

وتم خلال الاجتماع وضع رؤية مشتركة للتعاون وتحديد أدوار جميع الأطراف المعنية المتمثلة باتحادات غرف التجارة والمصدرين والفعاليات الاقتصادية بهدف تعزيز التبادل التجاري على مختلف الأصعدة سواء لجهة تبادل الخضراوات والفواكه والألبسة إضافة إلى الاتفاق على تعزيز التعاون المالي والمصرفي.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل فريق عمل لمتابعة النقاط التي تدعم التواصل بين الفعاليات الاقتصادية السورية والعراقية.

حضر الاجتماع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزيرة الدولة لشؤون المنظمات والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس اتحاد المصدرين.