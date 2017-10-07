المهندس خميس يناقش مع وزراء الدولة آليات تفعيل العمل الحكومي والارتقاء به

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على تكاملية العمل الحكومي وشموليته وضرورة استنهاض الإمكانيات من أجل الارتقاء بالعمل الحكومي والسير به قدما على كل المستويات.

وخلال اجتماع عمل عقده اليوم مع وزراء الدولة لشؤون كل من مجلس الشعب والاستثمار والمشاريع الحيوية والمنظمات وتنمية المنطقة الجنوبية أشار المهندس خميس للدور الذي يمكن أن تقوم به وزارات الدولة والذي يشمل إدارة ملفات مهمة تتعلق بقطاعات حيوية كالاستثمار وتطوير آلية عمل المنظمات على قاعدة التشاركية وغيرها من القضايا الحيوية إلى جانب توكيل هذه الوزارات بملفات نوعية تنسجم مع استراتيجية العمل الحكومي.

واطلع المهندس خميس من الوزراء المشاركين في الاجتماع على آلية عمل وزاراتهم والمهام المنوطة بها وتوصيف آليات عملها ومعالجتها للمهام المرتبطة بعمل كل وزارة.

وناقش الحضور خطة العمل المستقبلية بما ينسجم مع توجهات الحكومة وإدارتها للملفات المختلفة في كل القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية والإدارية.

وعرض الوزراء المشاركون رؤيتهم التطويرية لعمل وزاراتهم في مجمل المشاريع والملفات التي تعمل عليها الحكومة.