الموارد المائية: إطلاق مشروع الربط الهيدروليكي بين السدود والسدات

دعا وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن لإطلاق مشروع الربط الهيدروليكي بين السدود والسدات المائية داخل المحافظة الواحدة أو بين

محافظتين متجاورتين.

وخلال اجتماع له مع المديرين المعنيين في الهيئة العامة للموارد المائية أوضح الحسن أن المشروع حيوي ويعد نقلة نوعية لوضع إستراتيجية بعيدة المدى تحقق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة وتؤمن توازنا مائيا بين مختلف المناطق، مبينا أن الوزارة ستبدأ مشروع تنفيذ 6 سدات مائية جديدة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة والسويداء، إضافة لتنفيذ سدي تخزين لغاية الشرب والري في محافظتي طرطوس واللاذقية.

من جهة أخرى لفت الوزير إلى أهمية إنجاز مشروع الخارطة المائية كقاعدة بيانات مائية في سورية تتضمن مواقع السدود والسدات وشبكات المياه ومحطات الضخ والمعالجة والتحلية، إضافة إلى الخرائط الطبوغرافية والجيولوجية على مستوى سورية والمحافظة والأحواض المائية.