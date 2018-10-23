الموارد المائية بالحسكة : السدود العشرة بالمحافظة جاهزة لموسم الأمطار والفيضانات

أكدت مديرية الموارد المائية في محافظة الحسكة الجاهزية الفنية التامة للسدود المنتشرة في المحافظة لاستقبال موسم الأمطار والسيول والفيضانات في حال حدوثها .

وقال مدير الموارد المهندس عبد الرزاق العواك أن سدود المحافظة العشرة في حالة فنية جيدة في ظل المراقبة اليومية لها من قبل الفنيين التابعين للمديرية الذين يقومون بتفقد جسم السدود وأخذ قياسات مناسيب المياه فيها، مشيرا إلى أنه تم إجراء فحص كامل للمفرغات والبوابات والسكور في السدود للتأكد من عملها بشكل سليم.

ولفت المهندس العواك إلى أن حجم تخزين المياه الحالي في السدود يبلغ 121 مليونا و676 ألف متر مكعب يقابله في الفترة ذاتها من العام الماضي 98 مليون متر مكعب، موضحا أن فيضانات الأنهار التي شهدتها المحافظة خلال فصل الربيع الماضي زادت مخازين السدود ولا سيما سد الشهيد باسل الأسد جنوب مدينة الحسكة .

يشار إلى أن مديرية الموارد المائية قامت خلال الموسم الزراعي الماضي بفتح بوابة سد الشهيد باسل الأسد ثلاث مرات لإرواء المساحات الزراعية المنتشرة على طرفي مجرى نهر الخابور وصولا إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور.