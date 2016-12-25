“الموازنة بين الحقوق والواجبات”.. في مؤتمرات فرق جسرين وعين ترما السنوية

عقدت فرقتي جسرين وعين ترما التابعتين لشعبة الغوطة الشرقية في فرع ريف دمشق للحزب مؤتمراتها السنوية، وسط جو من التفاعل حول مختلف القضايا التنظيمية والثقافية والنقدية ومناقشة التقارير المقدمة الى المؤتمر، وقدم الرفاق ملاحظاتهم حول ما ورد في التقارير والمقترحات والتوصيات التي تؤسس لخطة عمل للعام القادم.

وقدم الرفيق المهندس رضوان مصطفى رئيس المكتب الاقتصادي بفرع ريف دمشق شرحا تفصيلياً حول الوضع الميداني الذي تعيشه قوات الجيش العربي السوري الباسلة التي تحرر الأرض من رجس الارهاب وخاصة ما جرى مؤخراً من استعادة مدينة حلب كاملة الى حضن الدولة السورية ما يجسد صدق وعود الرفيق الامين القطري للحزب وقدرته على محاربة الارهاب بسواعد الجيش العربي السوري ومساندة الحلفاء والأصدقاء الذين يرتكزون على صمود الجيش والتفاف الشعب حول القيادة.

وطرح الرفيق مصطفى فكرة التدخل الايجابي للدولة السورية التي كانت دوماً تقدم كل ما لديها من موارد لدعم المواطنين ما يعني ان المواطن مطالب بتقديم الواجبات التي تتجلى في أعظم صورها بالخدمة في الجيش والدفاع عن الوطن والعلم، مؤكداً على فكرة الموازنة بين الحق والواجب.

وشدد الرفيق مصطفى على دور المواطن في هذه المرحلة خاصة البعثي الذي يجب ان يكون القدوة والمثل مستذكراً تضحيات الرفاق البعثيين على امتداد سنوات النضال منذ ثورة البعث مرورا بالتصحيح والمنجزات التي تم تحقيقها وصولا الى الحرب على الارهاب.

وتحدث الرفيق مصطفى عن الثقافة الاقتصادية، وخاصة لدى حزب البعث الذي يبني منظومة استثمارية متوازنة تحقق الوفر الاقتصادي اللازم لاستمرار النضال الحزبي اضافة لكون المشاريع التي تتم دراستها والاستثمار فيها ستكون رافدا من روافد النمو و الاعمار، ومساهمة حقيقة وكبيرة الى جانب الدولة وما تقدمه ببناء الانسان والبنيان و الاعمار المادي والمعنوي.

حضر المؤتمرات الرفاق عبدو الدرخباني عضو قيادة الفرع، والأستاذ صالح بكرو رئيس مجلس محافظة والرفاق امين وأعضاء قيادة شعبة الغوطة الشرقية.

البعث ميديا||ريف دمشق – بلال ديب