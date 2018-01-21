الموافقة على الإعلان عن التسجيل المباشر للمفاضلة العامة للعام الدراسي 2017-2018

وافق مجلس التعليم العالي على الإعلان عن التسجيل المباشر للمفاضلة العامة “العام والموازي” للعام الدراسي 2017-2018 للطلاب الحائزين الشهادة الثانوية الفرع العلمي لعام 2017 وفق الحدود الدنيا المعلن عنها للمفاضلة والشروط الأخرى للطلاب الذين لم يتقدموا إلى هذه المفاضلة ضمن المواعيد المحددة.

كما وافق مجلس التعليم العالي في جلسته الرابعة للعام الدراسي 2017-2018 المنعقدة مؤخرا بمحافظة طرطوس برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف على الاعلان عن التسجيل المباشر للعام الدراسي 2016-2017 للطلاب الحائزين الشهادة الثانوية الفرع الأدبي لعام 2017 وفق الحدود الدنيا المعلن عنها لمن لم يتمكن من التقدم إلى التسجيل ضمن المواعيد المحددة.

ووافق المجلس على الاعلان عن مفاضلة ملء شواغر لمفاضلة الطلاب العرب والأجانب وفق الشواغر المتوافرة والحدود الدنيا المعلن عنها لكل مفاضلة للعام الدراسي 2017-2018.

ووفق قرار آخر للمجلس تطبق على الطالب المسجل في الجامعات السورية الحكومية الذي يرغب بتغيير قيده من اختصاص إلى اختصاص آخر قواعد تغيير القيد المعتمد في قرار مجلس التعليم العالي رقم 180 تاريخ 23-2-2014 المتضمن أحكام التحويل المماثل وتغيير القيد في الجامعات السورية الحكومية وذلك بدءاً من العام الدراسي 2018-2019.

وبشأن طلاب جامعة الفرات قرر مجلس التعليم العالي إيقاف الاستضافة لطلاب الجامعة “عدا طلاب فرع الرقة” في الجامعات الأخرى ويلزمون بالعودة إلى الجامعة الأم بدءاً من العام الدراسي 2018-2019.

كما وافق المجلس على تحويل طلاب جامعة الفرات في فرع الرقة تحويلا “مماثلا” إلى الجامعات الأخرى في الاختصاصات التي لا يوجد لها اختصاص مقابل في جامعة الفرات “ديرالزور..فرع الحسكة” وفق قواعد التحويل المماثل ومن دون النظر إلى درجة القبول في سنة القبول.