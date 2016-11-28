الموافقة على تعديل المخططين التنظيميين للحيدرية وبيرة الجرد بحماة

وافق المكتب التنفيذي لمحافظة حماة في اجتماع له أمس على قراري مديرية الخدمات الفنية إصدار تعديل المخططين التنظيميين لقرية الحيدرية التابعة لبلدية مرادش وقرية بيرة الجرد التابعة لبلدة قصية.

كما وافق المكتب على نقل الخط الإنتاجي الموجود لدى معمل سجائر حماة التابع لفرع المنطقة الشمالية إلى فرع المنطقة الساحلية وعلى تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم الأقسام في مشفى السقيلبية الوطني مع توريد معدات طبية بقيمة اجمالية قدرها 33.8 مليون ليرة سورية، وعلى العقد المبرم بالتراضي بين مديرية الزراعة بحماة وشركة سيريتل لإقامة محطة هاتف خلوي في منطقة مصياف كفرلاها على مساحة قدرها 50 مترا مربعا لقاء بدل إشغال سنوي.

ودعا محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري أعضاء المكاتب التنفيذية كل حسب قطاع عمله للتواصل مع المواطنين ومتابعة متطلباتهم مع الجهات المعنية وأن يكونوا فاعلين على المستوى الميداني، للاطلاع عن كثب وبشكل مباشر على أوضاع المواطنين وتحديد استراتيجيات العمل حسب أولوياتها والبدء بالأكثر إلحاحا لتحسين المستوى الخدمي والارتقاء بعمل سائر الجهات العامة وتسهيل أمور المواطنين في كل المجالات.