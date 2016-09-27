الموافقة على تنفيذ مشاريع خدمية وصحية في حماة

وافق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حماة خلال اجتماعه اليوم على مشاريع قرارات مديرية الخدمات الفنية لإصدار تعديل المخططات التنظيمية لعدد من الوحدات الادارية والتي تشمل جبرين والعالمية وكنفو وحنجور وعقيربة.

كما صدق المكتب التنفيذي على العقد المبرم بالتراضي بين مجلس مدينة حماة والشركة العامة للمشاريع المائية لتنفيذ مشروع أعمال إنشاء خطوط للصرف الصحي في المنطقة الجنوبية من توسع المنطقة الصناعية بقيمة نحو 25 مليون ليرة سورية، وعلى دفتر الشروط الفنية العائد لمديرية صحة حماة لتنفيذ مشروع فرش واثاث مكتبي لمركز الربيعة الصحي وعلى مشروع تدعيم مستوصف وادي العيون العائد لمديرية الخدمات الفنية بحماة بقيمة 16.2 مليون ليرة، وعلى العقد المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بحماة ومؤءسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية فرع حماة لتنفيذ مشروع تأهيل مدرسة عين حلاقيم بقيمة تعاقدية قدرها 20.6 مليون ليرة.

وأشار محافظ حماة الدكتور غسان خلف إلى أن المحافظة ماضية قدماً في تنفيذ المشروعات الخدمية والحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين والنهوض بالواقع الخدمي والاجتماعي والصحي.