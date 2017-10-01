الموافقة على مقترحات إنشاء مدينة معارض في مدينة الشيخ نجار “الصناعية”

ناقش مجلس إدارة المدينة الصناعية بالشيخ نجار خلال اجتماعه اليوم واقع العمل والاستثمار ونسب إنجاز المشاريع الخدمية الهادفة إلى توفير احتياجات ومتطلبات الصناعيين.

وخلال الاجتماع تقرر منح الصناعيين والمخصصين بمكاتب الشحن المتأخرين عن تسديد الأقساط مهلة لغاية نهاية العام الحالي لتسديد المبالغ المترتبة عليهم وإلا سيتم فصلهم وتطبيق نظام الاستثمار عليهم0

كما تمت الموافقة على مقترحات اللجنة الاستشارية المكلفة دراسة الخطوات اللازمة لإنشاء مدينة للمعارض ضمن المدينة الصناعية تمتد على مساحة تزيد على 200 ألف متر مربع وذلك في سياق الخطوات التسويقية والترويجية للصناعة الوطنية.

ووافق المجتمعون على إجراء مناقلات مالية لإجراء الصيانة اللازمة لسيارات الإطفاء وآليات النظافة العائدة للمدينة الصناعية.

وبين محافظ حلب حسين دياب ضرورة بذل المزيد من الجهود وتسريع وتائر العمل في مختلف المشاريع المقررة والتركيز على المشاريع الأكثر أهمية للصناعيين لتحسين بيئة العمل والإنتاج وزيادة المعامل المنتجة لما لذلك من دور مهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وإعادة الألق لهذا الصرح الاقتصادي والتنموي .

ولفت دياب إلى حرص المحافظة على تقديم كل المحفزات للصناعيين وتوفير حوامل الطاقة لهم والاستجابة الفورية لمقترحاتهم ومتطلباتهم وحل أي مشكلة تعترضهم وذلك في إطار الاهتمام الحكومي بدعم الصناعة الوطنية وتوفير مقومات نهوضها.

وقدم المدير العام للمدينة الصناعية المهندس حازم عجان عرضا بين فيه أن عدد المعامل المنتجة في المدينة الصناعية بلغ 405 معامل منها 90 معملا عادت للعمل والإنتاج خلال العام الحالي بالإضافة إلى 30 منشأة صناعية تستعد للدخول إلى العمل والإنتاج خلال الفترة القريبة القادمة، لافتا إلى أنه تم خلال العام الحالي تخصيص 215 مقسما للصناعيين وتسليم 192 مقسما لهم ومنح 7 رخص بناء والمباشرة بإنشاء 50 معملا جديدا .

بعد ذلك اطلع المحافظ على عدد من المنشآت الصناعية العاملة واستمع من أصحابها والعاملين فيها الى معوقات العمل. كما تفقد عددا من المشاريع الخدمية الجاري تنفيذها وشملت محطة الكهرباء م1 والنافذة الواحدة، مؤكدا على الجهات المنفذة ضرورة سرعة إنجاز الأعمال المتبقية.

شارك في الجولة قائد شرطة المحافظة وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ومعنيون.