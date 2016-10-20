الموافقة على منح معاصر الزيتون بدرعا «8» آلاف ليتر مازوت خلال شهرين

وافقت لجنة المحروقات بدرعا على منح معاصر الزيتون العاملة في المناطق الآمنة كمية 8 آلاف ليتر من مادة المازوت خلال مدة العمل البالغة شهرين.

واشار المهندس عبد الوحيد العوض مدير الصناعة بدرعا الى ان عدد المعاصر العاملة في المحافظة 9 معاصر، موضحا ان المديرية تتعاون مع لجنة المحروقات في مجال تزويد المنشات الصناعية والحرفية باحتياجها من المازوت اللازم للعمل وتزود المنشات ب 80 بالمئة من احتياجها، كما تزود منشات الكونسروة والمنشات الجديدة بكامل احتياجاتها حاليا، مبينا ان كمية المازوت الموزعة منذ بداية العام الحالي بلغت 1.8 مليون ليتر.