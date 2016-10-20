الموافقة على منح معاصر الزيتون بدرعا «8» آلاف ليتر مازوت خلال شهرين

 وافقت لجنة المحروقات بدرعا على منح معاصر الزيتون العاملة في المناطق الآمنة كمية 8 آلاف ليتر من مادة المازوت خلال مدة العمل البالغة شهرين.

واشار المهندس عبد الوحيد العوض مدير الصناعة بدرعا الى ان عدد المعاصر العاملة في المحافظة 9 معاصر، موضحا ان المديرية تتعاون مع لجنة المحروقات في مجال تزويد المنشات الصناعية والحرفية باحتياجها من المازوت اللازم للعمل وتزود المنشات ب 80 بالمئة من احتياجها، كما تزود منشات الكونسروة والمنشات الجديدة بكامل احتياجاتها حاليا، مبينا ان كمية المازوت الموزعة منذ بداية العام الحالي بلغت 1.8 مليون ليتر.

مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب

اترك تعليق