الموت يغيب الفنانة دينا هارون

غيب الموت الفنانة دينا هارون صباح اليوم نتيجة وعكة صحية نقلت على أثرها إلى مشفى الأسد الجامعي.

وسيشيع جثمان الراحلة ظهر غد من منزلها الكائن في بناء السلام على طريق المستودعات بمدينة اللاذقية حيث سيصلى على جثمانها عقب صلاة الظهر في جامع الزوزو وتوارى الثرى إلى مثواها الأخير.

وكانت هارون أجرت عملية جراحية تكللت بالنجاح وخرجت بعدها من العناية المشددة قبل أن تعود إليها مجدداً بعد عجزها عن التنفس لإصابتها ببعض الانتانات في رئتيها.

وشاركت الفنانة الراحلة في عشرات المسلسلات بالدراما السورية بدءاً من أحلام مؤجلة فضلاً عن مشاركتها في بطولة عدد من أجزاء سلسلة مرايا مع الفنان ياسر العظمة وأعمال أخرى كأشواك ناعمة وتعب المشوار وغيرها.