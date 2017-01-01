الموت يغيب مطران القدس في المنفى كبوجي في روما

غيب الموت مطران القدس في المنفى والنائب البطريركي العام للقدس المطران هيلاريون كبوجي في العاصمة الإيطالية روما اليوم عن عمر يناهز 94 عاما بعد مسيرة حافلة بالنضال في سبيل القضية الفلسطينية وفي الدفاع عن المقاومة وعن سورية في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها.

ونعى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام المطران كبوجي مؤكدا أنه بطل القضية الفلسطينية التي جاهد لأجلها طيلة حياته.

ولد المطران كبوجي في مدينة حلب عام 1922 وأصبح مطراناً لكنيسة الروم الكاثوليك في القدس عام 1965.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المطران كبوجي في العام 1974 وحكمت عليه بالسجن 12 عاماً بتهمة دعم المقاومة لكنها أفرجت عنه بعد 4 سنوات بضغط من الفاتيكان وقامت بنفيه من فلسطين المحتلة عام 1978 إلى روما.

وواصل المطران كبوجي رغم الإبعاد والنفي نضاله من أجل الشعب الفلسطيني وشارك في العام 2009 في أسطول الحرية لإغاثة أهالي غزة المحاصرين التي أوقفتها سلطات الاحتلال وصادرت كل ما فيها وطردت الناشطين إلى لبنان كما شارك في أسطول الحرية على متن سفينة مرمرة عام 2010.

وشارك المطران كبوجي في العديد من الوقفات التضامنية التي جرت في المدن الإيطالية بهدف التأكيد على دعم الشعب السوري في مواجهة الإرهاب والمطالبة بوقف العدوان الخارجي على سورية وكرمته العديد من الدول العربية.

وأكد المطران كبوجي في العديد من اللقاءات والمناسبات أن سورية تتعرض لمخطط إجرامي جهنمي مدروس بدقة ومؤامرة محاكة بعناية تستهدف مكانتها قومياً ودولياً ودورها الفعال كحامية للديار وقلب للعروبة.

وأوضح المطران كبوجي في لقاءاته أن القضاء على سورية هذا الفؤاد النابض هو مرام المتآمرين كي يتاح لهم تنفيذ مشروعهم الاستعماري الهدام أو ما يسمى “الشرق الأوسط الجديد” تعمه الفوضى وتمزقه الخلافات والانقسام وتضعفه لتحوله إلى دويلات هزيلة تحت سيطرة أمريكية.