نشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية دراسة توضح توصل باحثين من جامعة ألاباما الأمريكية الى أن تناول الموز يساعد على تفادي الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأجرى الباحثون عدداً من التجارب، ومن ضمنها تجربة على فأر جرى تزويده بالبوتاسيوم، ليجدوا أنه كلما كان البوتاسيوم قليلاً، كلما ضاقت شرايين الفأر، وعند إعطائه جرعات من البوتاسيوم تصبح شرايينه أقل تصلباً، ويعتبر الموز من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم،لكن الإكثار من الموز يؤدي الى الإصابة بأمراض المعدة فضلا عن الإسهال.

أما المعدل الذي يوصي به الأطباء من البوتاسيوم فيعادل 3,500 ميليغرام، وهي الكمية الموجودة في موزتين.