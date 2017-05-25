الموسيقار الكبير سهيل عرفة في ذمة الله

غيب الموت الموسيقار سهيل عرفة والد الفنانة أمل عرفة بعد معاناة مع مرض عضال عن عمر ناهز الـ 82 عاماً، والفقيد من مواليد مدينة دمشق عام 1934.

دخلت ألحان عرفه الشهيرة التي قدمها منذ نهاية الخمسينات، الوجدان العام، ورددتها الجماهير العربية في كل مكان، فهو صاحب لحن (يا دنيا) و(بلدي الشام) لوديع الصافي والأغنية الأخيرة شاركته فيها فاتن حناوي و(يامال الشام) و(ميلي مال الهوى) لصباح فخري و(عالبساطة) و(بياع التفاح) و(أخذ قلبي سكارسة) لصباح و(يا طيرة طيري يا حمامة) لشادية و(بالأمس كانت) لفهد بلان، و(رمانا بحبو يا قلبي)، و(والله لنصب تلفون) لنجاح سلام، و(قدك المياس) لطروب، و(يعطيك العافية يا بو العوافي) لسمير يزبك، و(من قاسيون أطل يا وطني) لدلال الشمالي، و(ودي المراكب عالمينا) لمروان محفوظ، و(صباح الخير يا وطنا) لأمل عرفة وفهد يكن، وعشرات الأغاني الشهيرة الأخرى، التي لحنها خلال مسيرته الفنية الطويلة، وأطلقها بأصوات كبار نجوم الغناء في عالمنا العربي.

وحازت أغنيته الموجهة للأطفال “غنوا معنا يا أطفال العالم” على جائزة الميدالية الذهبية في مهرجان “النقود الذهبية” في إيطاليا.