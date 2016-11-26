الموصل.. تحرير حي الأمن وشقق الخضراء والكرامة

أعلنت القوات الأمنية العراقية، السبت، عن تحرير حي الأمن وشقق الخضراء والكرامة في الموصل، مؤكدة مقتل أربعة عناصر من “داعش” بينهم قيادي بضربة جوية في المحور الجنوبي الشرقي للمدينة.

وقالت: إن “أبطال جهاز مكافحة الإرهاب حرروا، اليوم، حي الأمن وشقق الخضراء وشقق الكرامة بالكامل ورفعوا العلم العراقي فيها وسيطروا على هيئة إذاعة الموصل القديمة وحرروا مقبرة التلفزيون”.

وأضاف البيان: أن “طيران التحالف الدولي وجه ضربة جوية اسفرت عن تدمير عجلة وقتل ٤ إرهابيين بداخلها وبضمنهم قيادي بداعش المدعو ابو انس الشيشاني في قرية الشمسيات ضمن المحور الجنوب الشرقي، بالاضافة الى تدمير ٣ مفارز هاون في قرية جليخان”.

ولفت البيان الى أن “قطعات الفرقة المدرعة التاسعة قتلت بنيران دباباتها ٦ ارهابيين وتدمر دراجتين ناريتين وأحرقت كرفاناً للدواعش وقتل من فيه ضمن المحور الجنوب الشرقي”، مشيراً الى أن “قيادة الفرقة المدرعة التاسعة كرمت مقاتل رئيس عرفاء صياد الدواعش بعد قتل ارهابيين اثنين ليصبح العدد الذين قتلهم بقناصة ٢٤ ارهابياً من عناصر داعش”.