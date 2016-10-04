الموندو: ريال مدريد يلاحق راكيتيتش من برشلونة

تحت عنوان سري للغاية كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية عبر الكاتب المتخصص في شؤون الكرة الإسبانية “روجر توريو” أن نادي ريال مدريد الإسباني يضع نصب عينيه على لاعب آخر من نادي برشلونة بعد ملاحقته للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في الموسمين الماضيين.

وفي مفاجاة كبيرة، تلقى نجم وسط نادي برشلونة الكرواتي إيفان راكيتيتش إتصالاً هاتفياً من أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في نادي ريال مدريد الذي عرض شفهياً على النجم الكرواتي الإنضمام الى صفوف النادي الملكي لمعرفة نوايا اللاعب قبل الغوض في التفاصيل.

وكشف “توريو” أن راكيتيتش شكر ممثل المرينغي ورفض فكرة الإنضمام الى النادي الملكي نهائياً، مؤكداً أنه سعيد جداً رفقة النادي الكتالوني الذي يعتبره عائلته الكبيرة.