«الموندو»: نيمار أبلغ زملاءه برحيله عن برشلونة لباريس سان جيرمان

أكدت تقارير صحفية، أن نيمار جونيور، مهاجم برشلونة، أبلغ زملاءه بالفريق، بحقيقة رغبته في الرحيل لباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، إلى أن نيمار، أبلغ زملاءه بصفوف برشلونة، يوم الخميس الماضي، خلال معسكر الفريق بالولايات المتحدة، أنه سيرحل عن البارسا، وأنه لا نية على الإطلاق للتراجع عن موقفه.

وأضافت أنه في الوقت الذي يلتزم فيه اللاعب البرازيلي، الصمت عبر وسائل الإعلام، بشأن انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان، إلا أنه دائم الحديث داخل المعسكر، عن رغبته القوية في الرحيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت تقارير صحفية عديدة، أن نيمار على أعتاب الانتقال إلى سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، قد أكد أن مصير اللاعب البرازيلي، في يده.