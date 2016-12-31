المياه تعود تدريجياً إلى محطات الضخ في حلب

بدأت المياه بالتدفق تدريجياً من مصدرها الرئيسي على نهر الفرات ووصلت إلى محطات التعقيم في مدينة حلب.

وأقدم تنظيم داعش الإرهابي أمس على قطع المياه عن حلب من مصدرها الرئيس من محطات المعالجة على نهر الفرات.

وتستخدم التنظيمات الإرهابية التي عمدت إلى قطع المياه عن مدينتي حلب ودمشق المياه كسلاح تشهره في وجه السوريين معلنة إفلاسها في تحقيق أي خرق في إرادتهم وتحديهم وصمودهم في وجه الحرب الإرهابية التي تشن على وطنهم منذ أكثر من خمسة أعوام.